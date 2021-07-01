Прилепин выразил недоумение в связи с выдвижением Надеждина в Госдуму от справороссов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" вызывает недоумение, поскольку его политические убеждения противоречат программе справороссов. Об этом заявил ТАСС сопредседатель партии Захар (Евгений) Прилепин.

"Буквально на днях я узнал, что Бориса выдвинуло московское отделение партии, что вызывает у меня, мягко говоря, недоумение. Я призываю все действующие лица данной истории переосмыслить содеянное не вводить в заблуждение наших избирателей, потому что личностные и политические убеждения Бориса Надеждина не имеют никакого отношения к программе партии "Справедливая Россия - За правду", - сказал Прилепин.

По его словам, он и Надеждин по основным вопросам "находятся на противоборствующих позициях". Как подчеркнул сопредседатель справороссов, итогом их последней встречи стал личный отказ Надеждина участвовать в деятельности партии "Справедливая Россия - За правду". "Боря мне сказал: Захар, да конечно, все понятно - вы милитаристы, сталинисты, я там совершенно не уместен, я с вами не пойду, то есть мои избиратели тоже этого не поймут", - пересказал Прилепин содержание диалога.

Съезд справороссов 26 июня утвердил список кандидатов в Госдуму. Среди одномандатников от Московской области оказался Борис Надеждин, ранее представлявший в нижней палате парламента Союз правых сил. Как уточнили в пресс-службе Прилепина, данный кандидат был включен в список по инициативе регионального отделения партии и не был согласован с сопредседателем справороссов.