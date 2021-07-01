Новый и.о. мэра Владивостока принял отставку трех начальников подразделений администрации

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков, назначенный 20 мая, принял отставку трех начальников подразделений администрации города по итогам служебных проверок. Об этом он сообщил в четверг на своей официальной странице в Instagram.

"После проведения служебных поверок в мэрии принял отставку тех, кто не справился с оперативными поручениями", - написал Шестаков.

Как уточнила ТАСС его пресс-секретарь Олеся Новикова, речь идет о трех должностных лицах. В их числе и.о. начальника управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа Кирилл Большаков, начальник управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Яковлев и глава муниципального учреждения "Содержание городских территорий" Константин Цыбулин. Все они написали заявления об увольнении по собственному желанию.

18 мая 2021 года после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко бывший градоначальник Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Константин Шестаков.

4 июня Дума Владивостока объявила конкурс по выбору главы администрации города. 21 июня комиссия закончила прием документов от кандидатов. Ими стали восемь человек, в том числе Шестаков.