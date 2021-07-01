Володин передал Рахмону приветствие от Путина

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Душанбе встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Председатель Госдумы передал президенту Таджикистана теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина. Вячеслав Володин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развития отношений России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

По словам Володина, парламенты двух стран делают многое для законодательного обеспечения решений, принятых на уровне глав государств.

Рахмон и Володин обсудили роль ОДКБ и ее парламентской ассамблеи (ПА) в решении вопросов безопасности стран-участниц, а также проблемы, связанные с формированием единого списка террористических организаций в рамках военного блока.

Володин находится в Душанбе с рабочим визитом. В четверг он проведет заседание Совета ПА ОДКБ, а также встретится с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и спикером нижней палаты парламента Афганистана Миром Рахманом Рахмани.