Путин поздравил Си Цзиньпина со 100-летием создания Коммунистической партии КНР

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателя КНР Си Цзиньпина по случаю столетия создания партии. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Эту знаменательную дату ваше государство встречает новыми впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Китай играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, в противостоянии глобальным угрозам и вызовам современности", - говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что в годы революционной борьбы и в период становления нового Китая Россия оказывала всемерную поддержку КПК. Он также отметил важность того, что межпартийные связи являются значимой составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Уверен, что диалог между "Единой Россией" и КПК будет и впредь развиваться в конструктивном ключе", - отметил президент.

Глава государства пожелал китайскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов в партийной и государственной деятельности.

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.