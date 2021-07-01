Матвиенко заявила, что разделяет стремление главы Сената Канады к активизации диалога с СФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Сената парламента Канады Джорджа Фери с национальным праздником и отметила, что разделяет его стремление к активизации сотрудничества верхних палат парламентов двух стран.

"Всецело разделяю ваше стремление к активизации взаимодействия между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Сенатом парламента Канады. Пользуясь случаем, хотела бы выразить вам признательность за теплое поздравление с государственным праздником Российской Федерации - Днем России", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме, направленной Фери по случаю Дня Канады.

Она подчеркнула, что межпарламентский диалог "должен плодотворно развиваться на благо России и Канады и способствовать восстановлению атмосферы доверия и конструктивного партнерства".

Спикер Совфеда пожелала главе Сената "новых успехов в ответственной деятельности, а народу Канады - благополучия и процветания".