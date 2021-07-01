Представители России и США обозначили необходимость сотрудничества по климату

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и старшие должностные лица аппарата спецпредставителя президента США по вопросам климата на консультациях в режиме онлайн отметили необходимость сотрудничества стран в природоохранной сфере и договорились поддерживать диалог.

"Была признана необходимость совместного поиска ответов на изменение климата как общепланетарной проблемы. Договорились о продолжении сверки часов на природоохранном направлении", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства по итогам прошедших в среду консультаций.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной климатической повестки дня в преддверии 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна состояться в Глазго в ноябре 2021 года. "Особое внимание было уделено вопросам реализации целей Парижского соглашения по климату, национальным планам по расширению программ в области защиты окружающей среды, модернизации экономики и повышения энергоэффективности", - указали на Смоленской площади.