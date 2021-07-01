Путин утвердил право Росгвардии оцеплять акватории при несанкционированном проникновении

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста и Керченского пролива, электросетевого энергомоста с Крымом. В связи с этим в закон "О войсках национальной гвардии РФ" внесено дополнение, позволяющее росгвардейцам производить оцепление, когда они пресекают попытки незаконно проникнуть на территорию (в акваторию) охраняемых ими объектов либо покинуть ее.