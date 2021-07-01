Советник президента Афганистана встретится в Москве с секретарем Совбеза Патрушевым

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб проведет в Москве консультации с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, в ходе которых обсудит ситуацию в исламской республике. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, комментируя сообщения афганских СМИ о визите Мохиба.

"У него консультации с Николаем Патрушевым. Я буду участвовать в этих консультациях", - сказал спецпредставитель президента РФ. По его словам, главной темой станет обсуждение ситуации в Афганистане.

Накануне афганский телеканал 1TV со ссылкой на осведомленный источник информировал, что советник президента Афганистана отправляется 1 июля с визитом в российскую столицу. По данным телеканала, в программе визита - обсуждение с высшими должностными лицами России вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности.