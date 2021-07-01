Путин одобрил ратификацию соглашения стран СНГ о сотрудничестве по кибербезопасности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в сентябре 2018 года в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Документ направлен на создание современных правовых механизмов практического взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из других стран СНГ для эффективного предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере информационных технологий.

Речь идет о сотрудничестве по обмену информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, исполнению запросов об оказании содействия в представлении сведений, которые могут помочь в расследовании, а также в сфере проведения скоординированных операций.

Соглашение определяет такие понятия, как вредоносная программа, информационная система, несанкционированный доступ к информации. Документом установлено, что стороны в соответствии со своим национальным законодательством признают уголовными преступлениями уничтожение, блокирование, изменение или копирование данных, полученных несанкционированным способом, создание компьютерных вирусов, нарушение правил пользования компьютерной системой, если это повлекло тяжкие последствия, хищение путем изменения хранящейся в системе информации.

Кроме того, соглашение охватывает такие деяния, как распространение в интернете порнографии, экстремистских материалов, создание программных и аппаратных средств взлома компьютеров и нарушение авторского права.

В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, способах их предупреждения и виновных лицах, координировать совместные мероприятия. Предусмотрены стажировки специалистов, проведение семинаров, создание программ для защиты данных, обмен научными публикациями, нормативными правовыми актами.