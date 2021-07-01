Володин анонсировал появление института государств - партнеров ПА ОДКБ

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности планирует учредить институт государств - партнеров ПА ОДКБ, которые получат право совещательного голоса. Об этом в четверг заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета организации.

"Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для Парламентской ассамблеи ОДКБ института партнерства. Партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений", - сказал он.

По его словам, появление нового статуса имеет большое значение для повышения эффективности работы ассамблеи, ее открытости. "Тем более что интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе", - считает российский политик.

Володин также призвал усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для "более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки" на международных площадках.

Сейчас в ПА ОДКБ, помимо членов, есть только страны-наблюдатели (Афганистан, Сербия).