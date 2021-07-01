Путин выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей нелегитимным санкциям Запада

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил солидарность его стране, противостоящей нелегитимным западным санкциям. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры в беседе уделили внимание проблематике продолжающегося санкционного давления на республику.

"С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм между народного права", - говорится в сообщении.

В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, был также обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.