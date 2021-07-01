Путин подписал закон о дактилоскопической регистрации трудовых мигрантов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосмотр иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране в течение длительного срока, в том числе в связи с трудовой деятельностью. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Ранее ряд категорий иностранных граждан могли длительное время находиться в РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляли граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которых на 1 марта 2020 года в России находилось около 2,5 млн человек.

Законом предусмотрено прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирование и последующая биометрическая идентификация, а также медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории страны более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Трудовые мигранты обязаны проходить эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Кроме того, трудовые мигранты обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. При уклонении от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в России.

При этом иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более 90 дней, подлежат "обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда". Им будет выдаваться соответствующий документ.

Также законом установлено, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), продлевается на срок его действия". В случае заключения трудового договора на неопределенный срок пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ. Срок временного пребывания в России иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, продлевается на 90 дней со дня признания его носителем русского языка.