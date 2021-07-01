{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон о дактилоскопической регистрации трудовых мигрантов

Законом предусмотрено прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирование и последующая биометрическая идентификация

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосмотр иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране в течение длительного срока, в том числе в связи с трудовой деятельностью. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Ранее ряд категорий иностранных граждан могли длительное время находиться в РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляли граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которых на 1 марта 2020 года в России находилось около 2,5 млн человек.

Законом предусмотрено прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирование и последующая биометрическая идентификация, а также медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории страны более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Трудовые мигранты обязаны проходить эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Кроме того, трудовые мигранты обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. При уклонении от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в России.

При этом иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более 90 дней, подлежат "обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда". Им будет выдаваться соответствующий документ.

Также законом установлено, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), продлевается на срок его действия". В случае заключения трудового договора на неопределенный срок пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ. Срок временного пребывания в России иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, продлевается на 90 дней со дня признания его носителем русского языка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Единый день голосования
ЦИК окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре
Согласно документу, голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября
Читать полностью