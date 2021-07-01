ЦИК окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг окончательно утвердил положение о голосовании на выборах в сентябре 2021 года. 18 июня порядок голосования был принят за основу.

"ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд", - говорится в постановлении.

Согласно документу, голосование пройдет в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. На выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования (так называемое голосование на дому). Кроме того, 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение. При этом голосование на придомовых территориях (так называемое голосование на пеньках) использоваться не будет.

В документе говорится, что голосование на выборах в сентябре будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение всех трех дней. Также порядок регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней с использованием сейф-пакетов и сейфов на протяжение всех дней голосования.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.