Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии в условиях непростой внутриполитической обстановки в этой стране и попыток извне раскачать ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-форуме регионов двух государств.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - подчеркнул он.

Запрет на поставку в ЕС белорусских товаров

Путин отметил, что запрет на поставку в страны Евросоюза ряда белорусских товаров наносит ущерб как бизнесу, так и простым людям, в том числе в самой Европе.

"Будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям", - отметил он, пояснив, что речь идет в том числе о жителях самой Европы.