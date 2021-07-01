Памфилова сделала выговор главе избиркома Челябинской области за состояние участка

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК 1 июля отметила плохое состояние избирательного участка в Челябинской области и поручила председателю регионального избиркома Сергею Обертасу сделать выводы и отремонтировать помещение.

"Я хотела бы показать, как нельзя делать. 27 июня в Челябинской области состоялись повторные выборы депутата Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №3. Голосование проводилось в помещении для голосования избирательного участка №296. Вот посмотрите, разве это можно назвать помещением", - сказала Памфилова.

По ее словам, помещение для голосования "не соответствует никаким критериям". "Это не такие большие затраты: отштукатурить, побелить. Ничего сложного нет. Это не паркет вам дубовый, никаких ужасных расходов. Это вообще можно в субботники сделать, минимальные затраты. Это можно сделать с минимальными затратами, если есть совесть, неравнодушие и уважение к своим гражданам, которые сюда придут в этот сарай", - подчеркнула глава ЦИК.

"Я не знаю, куда смотрит Обертас Сергей Владимирович, председатель комиссии Челябинской области. Был ли он там, видел ли он это, как он среагировал на это? Коллеги, просто привожу этот пример, это недопустимо", - добавила Памфилова.

"Надеюсь, Сергей Владимирович Обертас, вы сделаете выводы", - сказала глава ЦИК, добавив, что остальные руководители комиссий также должны проследить за состоянием избирательных участков.