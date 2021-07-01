Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия остается для России не просто добрым соседом, а ближайшим союзником, заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-форуме регионов двух стран в четверг.

"Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник", - указал глава российского государства.

Он отметил, что отношения двух стран строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Путин также поприветствовал всех участников форума, обратив внимание на то, что из-за пандемии мероприятие вновь проводится по видеосвязи.

"Но важно то, что такие встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки и культуры <...> носят регулярный характер, дают возможность обсудить самые актуальные и насущные вопросы российско-белорусского взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере, наметить совместные проекты по линии субъектов РФ и областей Республики Беларусь", - считает российский лидер.

Он упомянул об уже состоявшихся на форуме дискуссиях, принятых планах и решениях. Все это, считает Путин, "будет весьма полезно для дальнейшего развития межрегиональных связей, которые являются ключевой составляющей всего комплекса российско-белорусского стратегического партнерства".