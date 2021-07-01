Постпред РФ не ожидает возобновления переговоров по иранской сделке ранее следующей недели

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Участники переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут собраться на финальный раунд в Вене не ранее следующей недели. Такое предположение высказал в четверг глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Венские переговоры по СВПД возобновятся, как только все государства-участники будут готовы к тому, что должно стать финальным этапом переговоров. Пока это не тот случай. Некоторым участникам нужно больше времени. Похоже, что мы встретимся в Вене не раньше, чем на следующей неделе", - написал Ульянов в Twitter.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.