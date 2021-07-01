Песков заявил, что Путин всегда будет уважать президента США

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не сомневается в том, что Владимир Путин всегда будет сохранять уважение к президенту США.
"Путин очень реалистично на все это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", - заявил представитель Кремля в четверг в интервью Первому каналу.
С другой стороны, по его словам, Путин отдает себе отчет в том, что "сейчас и, наверное, завтра тоже в США невозможно во внутренней политике претендовать на какие-то роли, на какие-то места и принимать участие в тех или иных выборах любого эшелона, основываясь на месседже к американскому политистеблишменту и американскому народу в пользу налаживания добрых отношений с Россией". Это невозможно и невостребовано в этом государстве, заметил Песков.
"В Соединенных Штатах Америки востребован тезис о конфронтации с Российской Федерацией, о сдерживании Российской Федерации, и только это может быть таким патронташем для участия в тех или иных выборах на том или ином уровне", - констатировал пресс-секретарь президента, высказав убежденность в том, что Путин это прекрасно понимает и выстраивает отношения с учетом этой реальности.
При этом, подчеркнул Песков, это не означает, что диалог двух стран невозможен. "Мы видим, что в Женеве он состоялся, он действительно был конструктивен. Посмотрим, что будет дальше", - сказал представитель Кремля.
"Определенная доля непредсказуемости у наших визави за океаном присутствует, и, наверное, это осложняет все дела", - резюмировал он.
Менторство на переговорах в Женеве
По словам Пескова, президент США Джо Байден не пытался проявлять некое менторство во время российско-американского саммита в Женеве, с Путиным разговаривать в таком тоне невозможно.
"Никакого менторства там не было и быть не могло. Вы знаете, что с президентом Путиным в этом плане проявлять какое-то менторство во время переговоров просто невозможно", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Песков заметил, что Путин в ответ на попытки подобного давления "дает очень четкие, однозначные ответы, которые говорят о недопустимости такой риторики". "Ее, собственно, и не было", - добавил пресс-секретарь российского президента.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.
Тон разговора в Женеве
Президенты России и США в Женеве не говорили в унисон, но тон их разговора был конструктивным, рассказал Песков.
"Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в Конгрессе, это одно. А тон переговоров - это совсем другое", - заметил представитель Кремля.
По его словам, "тон переговоров в Женеве был действительно конструктивный. "Это не значит, что была полная идиллия и два президента говорили в унисон. Нет, никоим образом", - сказал Песков.
Он пояснил, что лидеры на встрече "четко фиксировали те области, где вообще договоренности невозможны, четко фиксировали "красные линии", они говорили о том, что по целому ряду вопросов нет смысла даже пытаться сближаться, потому что позиции расходятся диаметрально".
"Но все-таки это был конструктивный разговор, призванный нащупать те области, где возможен диалог, где возможно общение и выход на какие-то договоренности в интересах двух стран и в интересах всего земного шара, когда мы говорим о стратегической безопасности и стратстабильности", - констатировал пресс-секретарь российского президента.