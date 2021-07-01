Песков заявил, что Путин всегда будет уважать президента США

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не сомневается в том, что Владимир Путин всегда будет сохранять уважение к президенту США.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"Путин очень реалистично на все это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", - заявил представитель Кремля в четверг в интервью Первому каналу.

С другой стороны, по его словам, Путин отдает себе отчет в том, что "сейчас и, наверное, завтра тоже в США невозможно во внутренней политике претендовать на какие-то роли, на какие-то места и принимать участие в тех или иных выборах любого эшелона, основываясь на месседже к американскому политистеблишменту и американскому народу в пользу налаживания добрых отношений с Россией". Это невозможно и невостребовано в этом государстве, заметил Песков.

"В Соединенных Штатах Америки востребован тезис о конфронтации с Российской Федерацией, о сдерживании Российской Федерации, и только это может быть таким патронташем для участия в тех или иных выборах на том или ином уровне", - констатировал пресс-секретарь президента, высказав убежденность в том, что Путин это прекрасно понимает и выстраивает отношения с учетом этой реальности.

При этом, подчеркнул Песков, это не означает, что диалог двух стран невозможен. "Мы видим, что в Женеве он состоялся, он действительно был конструктивен. Посмотрим, что будет дальше", - сказал представитель Кремля.

"Определенная доля непредсказуемости у наших визави за океаном присутствует, и, наверное, это осложняет все дела", - резюмировал он.

Менторство на переговорах в Женеве

По словам Пескова, президент США Джо Байден не пытался проявлять некое менторство во время российско-американского саммита в Женеве, с Путиным разговаривать в таком тоне невозможно.

"Никакого менторства там не было и быть не могло. Вы знаете, что с президентом Путиным в этом плане проявлять какое-то менторство во время переговоров просто невозможно", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Песков заметил, что Путин в ответ на попытки подобного давления "дает очень четкие, однозначные ответы, которые говорят о недопустимости такой риторики". "Ее, собственно, и не было", - добавил пресс-секретарь российского президента.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит.

Тон разговора в Женеве

Президенты России и США в Женеве не говорили в унисон, но тон их разговора был конструктивным, рассказал Песков.