Песков: Россию не беспокоит рост Китая, потому что она не претендует на мировую гегемонию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рост Китая не вызывает у России беспокойства, этот фактор может волновать только того, кто претендует на мировую гегемонию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы совершенно правильно отметили, что, да, Америку беспокоит рост Китая. Но кого может беспокоить рост Китая? Только того, кто претендует на ту самую мировую гегемонию", - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

Он добавил, что Россия не претендует на такую роль, поэтому стремительное развитие КНР ее не беспокоит и не будет беспокоить. "И наоборот, Россия видит дополнительные возможности для двусторонних отношений в том, что Китай растет так быстро. Это очень важно", - подчеркнул Песков.

С течением времени, продолжил он, "никакое беспокойство от этого у России появляться не будет". "Мы заинтересованы в том, чтобы наш сосед - такой великий сосед - действительно был стабильным, процветающим, быстроразвивающимся и дружественным", - резюмировал пресс-секретарь российского президента.

Китай и США

Президент России Владимир Путин не обсуждал Китай на переговорах с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, но тема соперничества Вашингтона и Пекина витала в воздухе, добавил Песков.

"Как таковой Китай не обсуждали [на саммите в Женеве], но вместе с тем определенное соперничество, все-таки постоянно довлеющее над Вашингтоном соперничество с Пекином, оно в ряде высказываний витало в воздухе", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что "25% мировой экономики - это экономика США, и действительно, по паритету покупательной способности Китай уже США обогнал".

"Китай обогнал США, он и дальше будет наступать на пятки, это и есть как раз те глубинные изменения, которые делают далее невозможными притязания США на глобальное лидерство и на гегемонию", - уверен Песков. По его словам, "слишком глубоки изменения, которые происходят в мире".

"Наше партнерство с Китаем для нас стратегически важно, отношения Путина и Си Цзиньпина являются очень прочной базой для дальнейшего продвижения наших отношений во всех сферах, включая самые чувствительные, для Российской Федерации", - уверен Песков. "Никто, конечно же, в России, никогда не зацикливался на каком-то одном направлении в международных делах, так будет и дальше", - отметил он.