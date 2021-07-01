{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков заявил, что на Украине слишком много русских, чтобы их можно было ненавидеть

Как считает представитель Кремля, большая трагедия Украины заключается в том, что молодое поколение там "воспитывается в духе ненависти к России и русским"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ненависть к русским, которая прививается молодому поколению на Украине, будет разрушительной для самой страны. Там живет слишком много русских, чтобы их можно было ненавидеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу в четверг.

Как считает представитель Кремля, большая трагедия Украины заключается в том, что молодое поколение там сейчас "воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским". "Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны", - подчеркнул он.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков уверен, что мировая война сейчас невозможна
Пресс-секретарь президента отметил, что Россия приняла меры по защите от попыток нарушить ядерный паритет и от получения американской стороной возможности нанести опережающий удар
Читать полностью