Песков заявил, что на Украине слишком много русских, чтобы их можно было ненавидеть

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ненависть к русским, которая прививается молодому поколению на Украине, будет разрушительной для самой страны. Там живет слишком много русских, чтобы их можно было ненавидеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу в четверг.

Как считает представитель Кремля, большая трагедия Украины заключается в том, что молодое поколение там сейчас "воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским". "Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны", - подчеркнул он.