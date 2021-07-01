Песков: военные были бы вынуждены действовать жестко, если бы Defender не покинул воды РФ

ТАСС, 1 июля. Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец Defender не покинул границы территориального моря РФ после предупредительной стрельбы.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент, - сказал Песков. - А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно".