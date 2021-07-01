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Песков прокомментировал слова Зеленского о триколоре над Госдумой

Пресс-секретарь президента России заявил, что российский триколор развевался и будет дальше развеваться над Государственной думой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский триколор развевался и будет дальше развеваться над Государственной думой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который отказался считать украинцев и русских одним народом и заявил, что в обратном случае на Охотном ряду, скорее всего, "развевался бы желто-голубой флаг".

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу оценить это высказывание.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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