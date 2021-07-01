Песков уверен, что мировая война сейчас невозможна

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большая война в настоящее время невозможна благодаря сохранению ядерного паритета. Такое мнение высказал в четверг в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о потенциальной возможности мировой войны с использованием ядерного оружия.

"Мы боремся за себя, за свое будущее".

"Мы боремся за себя, за свое будущее". Заявления Путина о внешней политике на прямой линии

"Может ли быть война? [Президент РФ Владимир] Путин четко сказал [на прямой линии], что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет", - отметил Песков.

По его словам, значение ядерного паритета трудно переоценить, так как это механизм, "стабилизирующий всю нынешнюю систему международных отношений". "Постоянно идут попытки нарушить этот ядерный паритет, и здесь Россия предприняла ряд действий, которые страхуют всю систему ядерного паритета", - сказал Песков. Он пояснил, что речь идет о принятии на вооружение систем, которые позволяют поддерживать ядерный паритет и застраховаться от возможности получения Соединенными Штатами "права опережающего удара".

"Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна", - заключил пресс-секретарь президента.