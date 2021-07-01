Захарова назвала фантасмагорией и абсурдом претензии Чехии в связи со взрывами во Врбетице

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала претензии Чехии к России в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице фантасмагорией и абсурдом, отметив, что они все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке.

По словам Захаровой, сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны "все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке и его похождениях из бессмертного произведения Ярослава Гашека". "Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд, граничащий и даже иногда переходящий границу, которая отделяет здравый смысл и абсурд. Подобная абсурдная концепция не дает возможность рассуждать о случившемся в каких-то рациональных категориях. Можно сказать, что становится бессильной в данном случае дипломатия, которая подменяется различными литературными жанрами. Это вот швейковщина в чистом виде", - указала она.

При этом Захарова напомнила, что в самом руководстве Чехии нет единства в версиях и оценках произошедших семь лет назад взрывов на складе во Врбетице. "Более того, не завершены следственные мероприятия по факту происшествия, не говоря уже о наличии судебного вердикта. Вообще в принципе абсурдно говорить не то, что о каких-то требованиях, вот этих вот бумагах, но в принципе странно обсуждать политические заявления на тему, которая должна находиться в юридической плоскости и в компетенции суда", - отметила она.

"Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, именно в собственных, а не национальных, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения. И просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за некие факты", - подчеркнула дипломат.

Как сообщил в понедельник сайт газеты Mlada fronta Dnes, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице. По информации издания, чешские власти оценили его примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Смолек также якобы сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.