Песков: инициативы Путина нацелены на комплексный ремонт системы международных отношений

"Нужно говорить о линии президента Путина на комплексный ремонт системы международных отношений, - сказал представитель Кремля. Он напомнил про инициативу российского президента по проведению саммита постоянных членов СБ ООН. "Она пока не реализована, но эта инициатива нацелена именно на такой комплексный ремонт", - пояснил Песков.

В качестве другого примера он привел усилия Путина "по налаживанию отношений с США". При этом представитель Кремля признался: "Саммит прошел в Женеве, мы пока не понимаем, насколько, в какой степени будут реализовываться те договоренности, те понимания, которые были достигнуты в Женеве".

Также Песков упомянул "постоянные послания Путина Брюсселю, европейским странам о готовности налаживать отношения, о готовности идти в этих отношениях настолько далеко, насколько готовы партнеры". "И мы видим, в какой нелегкой ситуации сейчас оказался Евросоюз, мы видим, что те страны, которые являются мотором всего Евросоюза, они понимают необходимость и безальтернативность этого диалога", - подчеркнул представитель Кремля, пояснив, что имеет в виду Германию и Францию. "Но новые европейцы, младоевропейцы просто пытаются возвести бетонную стену между Брюсселем и Москвой, и эти мирные, очень конструктивные послания президента Путина разбиваются об эту бетонную стену младоевропейцев, а эти двигатели ничего не могут с этим сделать", - констатировал Песков.