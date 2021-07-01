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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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Посла Чехии вызвали в МИД России в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице

Его вызвали в ведомство после того, как замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому ноту с требованием полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька Александр Щербак/ТАСС
Описание
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД России на фоне новых претензий Праги к РФ в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемое. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - сказала она.

Как сообщил в понедельник сайт газеты Mlada fronta DNES, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице. По информации издания, чешские власти оценили его примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Смолек также якобы сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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