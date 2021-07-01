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Захарова: Россия ожидает реакцию официальных властей ЕС на всплеск неонацизма на Украине

Во Франции и на Западе в целом предпочитают не замечать, как неонацизм, антисемитизм поднимают голову на Украине, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия ожидает, что после состоявшегося во Франции 21 июня семинара, посвященного проблеме антисемитизма на Украине официальные власти всех европейских государств отреагируют на рост неонацизма в этой стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во Франции и на Западе в целом предпочитают не замечать, как неонацизм, антисемитизм поднимают голову на Украине, в стране, народ которой испытал на себе ужасы фашизма и вместе с другими народами СССР внес огромный вклад в победу над гитлеровским оружием, - сказала она. - Вместе с тем сам факт проведения подобного семинара подтверждает, и мы с удовлетворением это отмечаем, что во Франции есть люди, которые видят и честно говорят о тревожных процессах, которые происходят на Украине. Хотелось бы, чтобы и официальные власти всех без исключения европейских государств обратили на это внимание, уже пора".

Как отметила Захарова, главными инициаторами проведения данного мероприятия стали французы, в частности заместитель председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената (верхней палаты парламента) Франции Натали Гуле, побывавшая в прошлом месяце с визитом в Киеве. "Французский сенатор направила письменный запрос министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором выразила крайнюю озабоченность активизацией на Украине неонацистских партий, которые готовят в своих лагерях боевиков, прежде всего речь идет о молодежи. Она поинтересовалась позицией на этот счет МИД Франции", - добавила дипломат. Она подчеркнула, что Россию также бы заинтересовала реакция французских властей на этот запрос, если ответ все же последует.

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УкраинаРоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
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