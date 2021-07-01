Захарова заявила, что антироссийские устремления польских властей не знают границ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Антироссийские устремления в Польше в последние годы лишь набирают обороты. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова указала, что так называемый институт национальной памяти в Польше в преддверии 80-й годовщины нападения нацистов на СССР организовал конференцию, на которой сотрудники этой организации популяризировали тезис о том, что "немецко-советский конфликт был выгоден полякам, что приход немцев в 1941 году воспринимался жителями бывших польских окраин <...> как избавление".

"Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы в принципе не знают границ. Наблюдаем на примере польского института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия не может позволить себе пройти мимо польских попыток ревизии прошлого. "Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нес и им, и русским, и белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть", - добавила дипломат.