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Захарова заявила, что учения Sea Breeze имеют откровенно антироссийский подтекст

Учения Sea Breeze несут откровенно антироссийский подтекст - Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова заявила, что российские дипломаты посетят в Минске россиянку Сапегу
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