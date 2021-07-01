Захарова заявила, что российские дипломаты посетят в Минске россиянку Сапегу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты планируют посетить россиянку Софью Сапегу, находящуюся под домашним арестом в Белоруссии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российский консул посещал Софью Сапегу в СИЗО КГБ Белоруссии, пока она была в заключении. С 23 июня мера пресечения была изменена на домашний арест. В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту ее нового пребывания. Этот вопрос также стоит в повестке дня российско-белорусских контактов", - сказала она.