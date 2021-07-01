Захарова заявила, что Германии пора остановить травлю российских СМИ и журналистов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Берлину следует прекратить злоупотреблять терпением Москвы в вопросах свободы слова и остановить травлю, развернутую в Германии против российских средств массовой информации и журналистов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не подошли ли мы к весьма опасному пределу нашего хорошего отношения, которое основано на уважении свободы слова, и не злоупотребляет ли Берлин нашим и терпением, и хорошим отношением? Мне кажется, что уже подошли, подчеркнула она. - Уже пора все-таки в Берлине остановится в плане травли, которую они развернули, и информационной атаки на российские средства массовой информации и журналистов".

Такую оценку действиям германских властей дипломат дала в связи с опубликованным ранее в немецкой газете Süddeutsche Zeitung расследованием "о специальной кампании Берлина" по недопущению вещания RT DE на территории ЕС. Захарова напомнила, что руководство RT направило официальный запрос на разрешение вещания в полном соответствии с действующим европейским законодательством.

"Еще до официальной подачи заявки немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать. Как пишет Süddeutsche Zeitung, речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты, представители спецслужб Германии, Люксембурга и медиарегулятора Люксембурга, - продолжила Захарова. - Мы очень надеемся, что будут даны соответствующие комментарии на этот счет, учитывая такую педантичность в отстаивании Берлином основополагающего принципа демократии, а именно свободы слова и защиты прав журналистов. Хочется услышать объяснения".