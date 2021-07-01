Дипломаты РФ в Литве назвали провокацией отправку конверта с порошком якобы из посольства

ВИЛЬНЮС, 1 июля. /ТАСС/. Посольство России в Литве считает провокацией сообщения об отправке конверта с порошком неясного состава якобы с адреса диппредставительства. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь посольства Александр Кудрявцев.

"Никакого отношения к упомянутому в сообщениях конверту посольство не имеет и рассматривает это как откровенную провокацию", - сказал он. Посольство, по его словам, обратится к властям за разъяснениями по поводу инцидента.

Как сообщила в четверг полиция Каунаса, неназванная местная компания получила конверт с подозрительным порошком якобы из посольства РФ. На место происшествия были срочно отправлены спецслужбы, сотрудники фирмы (в помещении было всего два человека) выведены на улицу.

По сообщению полиции, ожидается, что специалисты по гражданской безопасности самоуправления города Каунаса примут решение о дальнейших действиях, связанных с конвертом и его содержимым.