Захарова заявила, что немцы воспринимают Прибалтику в качестве своей вотчины

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Немцы продолжают воспринимать Прибалтику как свою вотчину. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Создается такое впечатление, что немцы, как и в годы Второй мировой войны, продолжают воспринимать этот регион [Прибалтику] как свою вотчину, позволяя себе творить там то, что им заблагорассудится", - сказала она.

Захарова напомнила о ситуации с расквартированными в Рукле (город в Литве) военнослужащими Бундесвера, которые в апреле 2021 года устроили празднование дня рождения Гитлера, в ходе которого распевали нацистские песни и избивали сослуживцев. "Выступила на этот счет министр обороны ФРГ, она публично осудила своих подчиненных и отозвала весь взвод, в котором служили провинившиеся", - отметила она.

По словам официального представителя МИД РФ, с участием германских военнослужащих из этой же расквартированной группы усиленного передового присутствия НАТО в мае 2021 года случился еще один вопиющий факт. Они приняли участие в учениях Альянса под знаковым для литовских неонацистов названием "Железный волк", а именно так называлась основанное в 1927 году литовско-фашистское движение, члены которого принимали участие в расправах над поляками и евреями. "Министерство обороны ФРГ, судя по ответу представителя его руководства на слушаниях в парламенте 23 июня, не усмотрело в созвучности названия натовских маневров и литовского фашистского движения, - уточнила она. - Возможно, просто плохо знают историю или вообще ее не знают. Но ближе к истине вариант, что делают это не просто намеренно, а злонамеренно".

Захарова также добавила, что данные ситуации взаимосвязаны, а заигрывания с тематикой неонацизма крайне опасны. "Поощрение или молчаливое игнорирование этого заигрывания с нацистской символикой, названием приводят вот к таким практическим результатам <...> И в Берлине не могут этого не понимать, - сказала она. - Поражает не столько вновь продемонстрированное разложение морально-боевого духа в рядах Бундесвера, сколько прогрессирующее историческое беспамятство".