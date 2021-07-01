Захарова заявила, что США заигрались в "цензоров интернета"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Действия Вашингтона по блокировке иранских сайтов в очередной раз свидетельствуют о том, что США заигрались в цензоров интернета и при этом забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы, - сказала она. - Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека".

"Не приходится, конечно, говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. Эти IT-гиганты - при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном - легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую.

"Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова", - отметила она.

"И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

22 июня Министерство юстиции США заблокировало 33 сайта, в том числе используемых Иранским союзом исламского радио и телевидения, под предлогом нарушения американских санкций. Он был признан "особо секретной организацией", что означает, что союз не может пользоваться услугами в области работы с доменами и сайтами без разрешения Министерства финансов США. На сайтах телеканалов Press TV и Al Alam было размещено изображение уведомления о том, что правительство США заблокировало их. В уведомлении утверждалось, что домен был заблокирован правительством США "в соответствии с ордером <...> в рамках правоохранительных действий Управления экспортного контроля Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли и Федерального бюро расследований".