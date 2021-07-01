Ульяновский облизбирком принял документы от кандидата "Справедливой России" в губернаторы

УЛЬЯНОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду" Маргарита Баржанова 1 июля подала документы на выдвижение на пост губернатора Ульяновской области в избирательную комиссию региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Документы на выдвижение на пост губернатора Ульяновской области первым подал 24 июня кандидат от ЛДПР Сергей Маринин. Затем 28 июня облизбирком принял документы от врио главы региона Алексея Русских от партии КПРФ, кандидата от партии "Родина" Ильдара Габитова и кандидата от партии "Новые люди" Светланы Горевой. Кандидат от партии "Яблоко" Олег Горячев подал документы 29 июня.

"Региональное отделение социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду" выдвинуло кандидата на пост губернатора Ульяновской области - Маргариту Баржанову. 1 июля рабочая группа облизбиркома по приему и проверке документов приняла документы от данного кандидата, выдала соответствующее подтверждение и разрешение на открытие специального избирательного счета", - отметили в пресс-службе.

В облизбиркоме уточнили, что со дня своего выдвижения кандидат вправе собирать подписи в поддержку своей кандидатуры. Для регистрации необходимо представить не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Представить документы для регистрации в областную избирательную комиссию необходимо в срок с 9 по 18 июля.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября в единый день голосования.