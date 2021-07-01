Делегация России заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит к их числу русских. Об этом в своем Telegram-канале в четверг сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация", - написал Толстой.