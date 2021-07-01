Около 50 соглашений и создание делового совета. Завершился Форум регионов Белоруссии и РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Восьмой Форум регионов Белоруссии и России, во второй раз прошедший в онлайн формате из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, завершился в четверг, на нем заключено около 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных, межрегиональных, на уровне организаций. Еще одним итогом стало подписание соглашения о создании белорусско-российского делового совета.

Работа форума началась во вторник. В течение первых двух дней проходили секционные заседания, а также дискуссии в рамках межпарламентской комиссии и Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Белоруссии. Основной упор участники сделали на укреплении взаимодействия стран в научно-технической сфере с учетом перспектив цифровизации, а также экономическом сотрудничестве в условиях пандемии, санкционного давления и неустойчивости мировых рынков.

В четверг прошло пленарное заседание форума, на котором выступили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Добрый сосед и ближайший союзник

В четверг утром, до выступления на форуме президенты провели телефонный разговор. Они обсудили увеличение числа рейсов белорусского авиаперевозчика "Белавиа" в Россию и устранение последствий санитарных ограничений в транспортном сообщении между странами, цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки, подробно остановились на развитии военно-технического сотрудничества и обеспечении безопасности. Главы государств отметили позитивную работу правительств по выполнению договоренностей, достигнутых на встрече в Сочи, обсудили региональное сотрудничество, ситуацию вокруг Белоруссии и актуальные вопросы взаимодействия с соседними странами, а также договорились о личных контактах в ближайшее время.

На пленарном заседании форума Путин вновь подчеркнул, что Белоруссия остается для России не просто добрым соседом, а ближайшим союзником. По словам президента, Москва продолжит всесторонне помогать Минску в условиях непростой внутриполитической обстановки и попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Путин заверил, что Россия и далее будет поддерживать "белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям".

Он добавил, что идет активное согласование программ унификации законодательства двух стран в разных областях, в том числе в налоговой и таможенной.

"Их реализация позволит выровнять условия деятельности для компаний, завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства, а также сформировать общую промышленную, сельскохозяйственную и цифровую политики", - уверен президент России.

Высоко Путин оценил сотрудничество в сфере цифровизации экономики и внедрение технологических инноваций. В качестве примера в этом контексте он привел строительство Белорусской АЭС силами госкорпорации "Росатом" и обсуждение учеными двух стран перспектив совместной разработки плазменного двигателя для космических аппаратов.

О БелАЭС и "Спутнике V"

Лукашенко в своем выступлении предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции в рамках Союзного государства. Он рассказал, что Белоруссия поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России. По его мнению, две страны используют западные санкции, целью которых белорусский лидер назвал срыв интеграционных проектов и смену курса в Минске, для укрепления экономического сотрудничества.