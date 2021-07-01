Около 50 соглашений и создание делового совета. Завершился Форум регионов Белоруссии и РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Восьмой Форум регионов Белоруссии и России, во второй раз прошедший в онлайн формате из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, завершился в четверг, на нем заключено около 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных, межрегиональных, на уровне организаций. Еще одним итогом стало подписание соглашения о создании белорусско-российского делового совета.
Работа форума началась во вторник. В течение первых двух дней проходили секционные заседания, а также дискуссии в рамках межпарламентской комиссии и Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Белоруссии. Основной упор участники сделали на укреплении взаимодействия стран в научно-технической сфере с учетом перспектив цифровизации, а также экономическом сотрудничестве в условиях пандемии, санкционного давления и неустойчивости мировых рынков.
В четверг прошло пленарное заседание форума, на котором выступили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Добрый сосед и ближайший союзник
В четверг утром, до выступления на форуме президенты провели телефонный разговор. Они обсудили увеличение числа рейсов белорусского авиаперевозчика "Белавиа" в Россию и устранение последствий санитарных ограничений в транспортном сообщении между странами, цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки, подробно остановились на развитии военно-технического сотрудничества и обеспечении безопасности. Главы государств отметили позитивную работу правительств по выполнению договоренностей, достигнутых на встрече в Сочи, обсудили региональное сотрудничество, ситуацию вокруг Белоруссии и актуальные вопросы взаимодействия с соседними странами, а также договорились о личных контактах в ближайшее время.
На пленарном заседании форума Путин вновь подчеркнул, что Белоруссия остается для России не просто добрым соседом, а ближайшим союзником. По словам президента, Москва продолжит всесторонне помогать Минску в условиях непростой внутриполитической обстановки и попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Путин заверил, что Россия и далее будет поддерживать "белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям".
Он добавил, что идет активное согласование программ унификации законодательства двух стран в разных областях, в том числе в налоговой и таможенной.
"Их реализация позволит выровнять условия деятельности для компаний, завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства, а также сформировать общую промышленную, сельскохозяйственную и цифровую политики", - уверен президент России.
Высоко Путин оценил сотрудничество в сфере цифровизации экономики и внедрение технологических инноваций. В качестве примера в этом контексте он привел строительство Белорусской АЭС силами госкорпорации "Росатом" и обсуждение учеными двух стран перспектив совместной разработки плазменного двигателя для космических аппаратов.
О БелАЭС и "Спутнике V"
Лукашенко в своем выступлении предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции в рамках Союзного государства. Он рассказал, что Белоруссия поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России. По его мнению, две страны используют западные санкции, целью которых белорусский лидер назвал срыв интеграционных проектов и смену курса в Минске, для укрепления экономического сотрудничества.
Президент рассказал, что второй блок Белорусской АЭС войдет в промышленную эксплуатацию через год, и отметил, что страна готова совместно с Россией строить АЭС в других странах. Он добавил, что в республике по российским технологиям производят достаточное количество вакцины от коронавируса "Спутник V". Лукашенко поблагодарил президента России за то, что Москва вовремя поставила республике вакцину, а также передала технологию ее производства.
"Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям", - сказал он.
Совместные программы
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в своем выступлении указал на снижение активности сторон по выработке новых программ для совместной реализации в рамках объединения. "Это говорит о недооценке этого ресурса со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти", - констатировал он.
В этой связи Мезенцев обратился к руководителям верхних палат парламентов двух стран с просьбой поручить председателям комитетов и комиссий совместно с представителями регионов, с республиканскими и федеральными органами представительной власти включиться в подготовку предложений, способных стать основой новых программ СГ.
О сокращении союзных научно-технических программ говорила и председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Она уточнила, что уменьшилось финансирование научно-технических программ: в 2020 году их удельный вес в структуре расходов Союзного государства составлял 29%, а в этом - только 13%.
Вместе с тем вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в рамках СГ планируется запустить три новых научно-технических проекта: фотонные производства, молекулярные мишени и современные сверхпроводящие резонаторы. Эти направления, по его словам, учтут при разработке новой государственной программы научно-технологического развития России. Вице-премьер добавил, что сейчас выполняются три научно-технические программы Союзного государства: это разработки для дистанционного зондирования Земли, производства комбикормов и проведение генетических исследований.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил создать цифровые климатические двойники регионов РФ и Белоруссии для создания национальных систем учета выбросов парниковых газов. Кроме того, он сообщил, что перспективным российско-белорусским проектом по развитию водородной энергетики в Белоруссии может стать разработка новых типов двигателей и сети заправочных станций для них.
Следующий Форум регионов Белоруссии и России пройдет в 2022 году в Гродно.