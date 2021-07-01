Путин внес на ратификацию в Думу соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, Судан соглашается на создание и размещение на своей территории "пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации".

Для размещения пункта суданская сторона передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию, расположенную в указанных в приложении к соглашению границах земель и акваторий, за исключением отдельных участков, а также необходимые объекты недвижимого имущества. Территория пункта материально-технического обеспечения будет включать в себя береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта.

Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом. Максимальное количество военных кораблей, которым разрешено одновременно находиться в пункте МТО, составляет четыре единицы, "включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности". Заходы кораблей осуществляются после направления уведомления не позднее чем за 12 часов до захода, а при возникновении оперативной необходимости - за шесть часов.

Режим безопасности

Российская сторона по соглашению получает право ввозить и вывозить в пункт МТО через морские порты и суданские аэродромы "любое вооружение, боеприпасы, оборудование, материалы и другое имущество, необходимые для функционирования пункта" обеспечения, безопасности его личного состава, членов его семей, российских подрядчиков. Никакие пошлины при этом не взимаются.

Отдельная статья соглашения посвящена обеспечению безопасности пункта МТО. Так, внешняя охрана территории будет осуществляться силами суданской стороны. Охрана границ акватории пункта, противовоздушная оборона, внутренняя охрана возложена на российскую сторону. Личный состав пункта МТО будет иметь право на ношение и применение оружия на территории пункта в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.

В документе указано, что стороны после подписания соглашения в течение шести месяцев проведут инвентаризацию передаваемого РФ имущества. За год должны быть урегулированы все имущественные вопросы. Финансовые затраты, связанные с оформлением необходимых документов и технической документации, несет суданская сторона.

Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

О соглашении

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально- технического обеспечения ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России.

1 июня Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по созданию базы на Красном море. Как заявил тогда начальник генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile, Хартум ведет переговоры с Москвой по пересмотру договора, "чтобы учесть свои интересы и выгоду".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 июня отмечала, что текст российско-суданского соглашения может меняться, при этом Москва подтверждает заинтересованность в сотрудничестве с Хартумом. Она напомнила, что упомянутое соглашение было подписано уполномоченным представителем суданского переходного Военного совета в Хартуме 23 июля 2019 года, то есть после смены политического режима в Судане (11 апреля 2019 года в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране президента Омара аль-Башира). Однако этот документ пока не ратифицирован в Судане, поскольку в стране отсутствует обладающий такими полномочиями законодательный орган власти. Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься изменения по согласованию и на усмотрение сторон.