Посольство РФ в США отвергло утверждения о причастности госструктур России к кибератакам

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергает версию о причастности российских государственных структур к кибератакам на различные объекты в США и за их пределами, которая содержится в распространенном в четверг совместном документе американских и британских спецслужб.

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Российское посольство заявило, что кибератаки на объекты критической инфраструктуры РФ совершаются с территории США на регулярной основе.

"[Для властей США] было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России", - говорится в сообщении.

"Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте - на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом", - подчеркивается в тексте.