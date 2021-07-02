Мишустин распорядился включить наименование "Россия" в название АО по развитию СКФО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении наименования "Россия" или "Российская Федерация" в название акционерного общества по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России о включении официального наименования "Российская Федерация" или" Россия", а также слов, производных от этого наименования, в наименование акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" при переименовании в акционерное общество "Кавказ.РФ", - говорится в распоряжении.

В апреле сообщалось, что при поддержке Минэкономразвития России, согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".

АО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Развивает всесезонные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике. Всесезонный курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на территории природного парка Приэльбрусье.