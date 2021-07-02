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Заместителя губернатора Мурманской области уволили с должности

По данным властей региона, Владислав Сандурский, отвечавший за вопросы строительства и жилищной сферы, уволен по соглашению сторон

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский уволен с замещаемой должности по соглашению сторон. Об этом в пятницу сообщили в министерстве информационной политики региона.

"Владислав Сандурский покинул пост заместителя губернатора - министра строительства Мурманской области. Он уволен с замещаемой должности по соглашению сторон", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис. Этим же документом Сандурский исключен из состава правительства Мурманской области.

Сандурский отвечал за вопросы строительства и жилищной сферы Мурманской области с 16 июня 2020 года.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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