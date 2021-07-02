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Лавров заявил, что Россия приветствует решение Бахрейна вернуть посольство в Дамаск

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия работает над обновленной версией концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива, в ближайшее время представит ее заинтересованным сторонам. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Наши друзья проявляют интерес к нашей давней инициативе - концепции коллективной безопасности в зоне Залива. Мы сейчас с учетом последних событий работаем над ее обновленной версией, в самое ближайшее время будем готовы поделиться с заинтересованными сторонами", - сказал Лавров.

РФ приветствует решение Бахрейна вернуть посольство в Дамаск, заявил Лавров.

РФ не считает, что угроза ИГ в Сирии и Ираке серьезно возросла.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБахрейнРоссия
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