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Песков заявил, что подготовки к встрече Путина и Зеленского не ведется

Представитель Кремля заметил, что слова президента Украины о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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В беседе с журналистами представитель Кремля заметил, что слова Зеленского о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул Песков.

30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии отметил, что не считает украинский народ недружественным. Он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

Зеленский не согласился с таким подходом и отказался признать россиян и украинцев одним народом, заявив, что в обратном случае на Охотном ряду, скорее всего, "развевался бы желто-голубой флаг". При этом президент Украины говорил о готовности встретится с главой российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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