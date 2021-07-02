Песков заявил, что у России нет желания разместить свой флаг на территории Украины

"Нет, у нас нет желания российский флаг разместить на Украине", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы с уважением относимся к суверенности Украины, но, конечно, не можем как-то позитивно реагировать на подобные слова президента [Украины Владимира] Зеленского", - отметил Песков, комментируя высказывания украинского лидера, который отказался признать россиян и украинцев одним народом и заявил, что в обратном случае на Охотном ряду, скорее всего, "развевался бы желто-голубой флаг".

"Здесь я затрудняюсь в том, чтобы даже хоть как-то проанализировать, почему сказаны такие слова [президентом Украины]. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста, этого я тоже исключить не могу. Звучит странно", - признался представитель Кремля.

Песков заметил, что слова "один народ" и "братский народ", которые президент РФ Владимир Путин недавно употреблял соответственно в отношении россиян и украинцев, россиян и белорусов, являются синонимами. "Мы один народ, но два разных государства. Это абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. Действительно, после распада Советского Союза мы оказались вдруг в разных государствах", - констатировал пресс-секретарь президента РФ. "Естественно, каждое государство является абсолютно суверенным, но народ-то все равно один", - убежден Песков. По его словам, "тут можно переписывать историю сколько угодно, как это некоторые пытаются делать на Украине, но народ все равно един".