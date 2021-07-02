Лавров заявил о значительном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил журналистам о значительном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке.

"Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, то действительно те оценки, которые стороны переговоров излагали весь последний месяц, показывают, что прогресс значительный, очень многие вещи удалось согласовать", - сказал российский министр на пресс-конференции.

Вместе с тем, по его словам, пока не все удалось согласовать. "И если говорить о том, что мешает заключить эту договоренность быстро, то ключом является следующее: если США в одностороннем порядке вышли из самой договоренности, тем самым нарушили грубейшим образом резолюцию Совета Безопасности ООН, то возвращение США в СВПД предполагает полное и безусловное возобновление всех обязательств, которые на Соединенные Штаты накладывались и СВПД, и резолюцией 2231" - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил, что сейчас у власти в Вашингтоне стоят демократы во главе с президентом США Джо Байденом. "[Байден] был вице-президентом при администрации [экс-президента США Барака] Обамы, когда США подписались под всем, что содержится в СВПД и резолюции СБ ООН", - обратил внимание российский министр.