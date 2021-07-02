Песков пока не знает деталей кураторства вице-премьеров над регионами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Детали организации кураторства вице-премьеров России над конкретными территориями страны появится позже, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не могу сейчас сказать точно, я не обладаю информацией", - ответил представитель Кремля на вопрос, по какому принципу члены кабмина будут назначаться кураторами регионов и станут ли они полпредами главы государства в округах.

"Действительно, об этом [кураторстве вице-премьеров] президент говорил, но что касается уже каких-то конкретных модальностей, - это можно будет позже уточнить", - отметил Песков.

В среду во время прямой линии президент Владимир Путин сообщил, что председатель правительства России Михаил Мишустин представит предложения по кураторству вице-премьерами конкретных территорий.