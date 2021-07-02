Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию в республике на фоне вывода западных войск

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу провел переговоры с советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом. Они обсудили в том числе ситуацию в республике на фоне вывода западных воинских контингентов, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Николай Патрушев и Хамдулла Мохиб основное внимание уделили ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов, обострению военно-политической обстановки на севере ИРА (Исламской Республики Афганистан)", - говорится в сообщении.

В этой связи Патрушев и Мохиб затронули темы, связанные с ходом и перспективами межафганского мирного диалога, а также обсудили дальнейшее взаимодействие России и Афганистана на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных ведомств. "Подробно рассмотрены вопросы противодействия терроризму и наркопреступности, сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сферах", - добавили в СБ РФ.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.