Аксенов прокомментировал принятие Радой закона о коренных народах Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Принятие Верховной радой закона о коренных народах Украины демонстрирует утрату надежды Киева вернуть Крым, поскольку обещания крымским татарам, караимам и крымчакам неисполнимы. Об этом заявил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава российского региона Сергей Аксенов.

1 июля Рада приняла закон о коренных народах Украины. Согласно документу, таковыми теперь являются крымские татары, караимы, крымчаки. Подразумевается, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

"На мой взгляд, все это ясно показывает, что на самом деле официальный Киев не верит в возможность возвращения Крыма под свой контроль. Поэтому считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам, можно обещать все, что угодно, ведь выполнять эти обещания все равно не придется. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях. За семь лет в плане обустройства реабилитированных народов [в российском Крыму] сделано больше, чем за 23 года [в составе Украины]", - написал Аксенов.

Глава республики напомнил, что одним из первых нормативно-правовых документов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". "Тогда же, в апреле, была принята Конституция Республики Крым, в которой закреплен государственный статус русского, украинского и крымско-татарского языков", - добавил глава республики, отметив, что эти примеры показывают, чем отличается ответственная национальная политика от политиканства.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права. Глава государства отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории и что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия закона, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.