Рябков считает, что у России и Бразилии есть возможности для международного сотрудничества

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия и Бразилия имеют тесные культурные и образовательные связи, а также отличные возможности для сотрудничества на международной арене. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на международном семинаре "О российско-бразильских торгово-экономических отношениях: углубление сотрудничества в целях роста и развития".

"У нас установились хорошие традиции, мы расширили сферы нашего сотрудничества. У нас есть отличные возможности сотрудничать в международных вопросах, представляющих взаимный интерес", - сказал он.

По словам замминистра, у РФ и Бразилии на протяжении многих лет были разные периоды в развитии экономических и политических отношений, но тем не менее между народами двух стран установились теплые взаимоотношения, а также культурные и образовательные связи.

Соглашение между ЕАЭС и МЕРКОСУР

По словам Рябкова, обозначать конкретные сроки заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) пока преждевременно.

"Я бы не стал устанавливать какую-то специальную временную шкалу для достижения таких целей, как заключение соглашения по свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и, например, МЕРКОСУР. Это, вероятно, тема для отдельных обсуждений", - сказал он.

Дипломат призвал воздержаться от недооценки "актуальности договоренностей, которая Россия заключила с другими участниками ЕАЭС". "Я подозреваю, что каждый, кто ведет торговлю в рамках международных дел в Бразилии, уже знает об этом, - подчеркнул замминистра. - Для каждой ситуации значимость Евразийского экономического союза должна быть учтена. У нас определенные требования, а также система тарифов, которая не может быть легко изменена, это правда, но здесь также есть пути для движения вперед. И здесь должны быть идеи, за которыми следует стремиться".

По словам Рябкова, даже в нынешней конъюнктуре "нужно быть амбициозными". "Нам не нужно оставлять цели, даже если мы видим, что они недостижимы", - заключил дипломат.

В марте президент Аргентины Альберто Фернандес заявлял, что МЕРКОСУР рассчитывает начать переговоры с ЕАЭС для возможного заключения торгового соглашения.

Условия для ведения бизнеса

Рябков сообщил, что МИД России будет делать все, чтобы способствовать развитию сотрудничества между российским бизнесом и Бразилией, так как эта страна обладает обширными возможностями и благоприятными условиями для успешного делового взаимодействия.

"Мы со стороны МИД РФ будем делать все, чтобы побудить российский бизнес смотреть на Бразилию как на страну возможностей, как на место, где есть все условия для ведения бизнеса, которые нельзя недооценивать. Наоборот, у вас очень благоприятный климат для инвестирования и для международного сотрудничества в различных областях. Это тот посыл, который исходит от нас, - сказал он. - Я также призываю коллег с бразильской стороны не недооценивать те возможности, которые есть в России".

Рябков отметил, что, несмотря на жесткие условия мировой экономики и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, РФ и Бразилия должны искать возможности расширения экономического и торгового сотрудничества. "Когда речь идет о торговле и экономике, мне кажется, что мы каким-то образом находимся на неком плато, с какими-то взлетами и падениями, с цифрами, которые колеблются более или менее вокруг ровной линии. Мы не видим того роста, который бы соответствовал экономикам наших стран, находящихся, я подчеркиваю, в числе сильнейших экономик в мире", - добавил высокопоставленный дипломат.

Он призвал предпринимателей и правительства обеих сторон преодолеть недостаток изобретательности в стимулировании экономического роста в тех сферах, где это возможно. "У нас есть успешные примеры из других, таких же отдаленных как Бразилия стран, которые успешно инвестировали в российскую экономику и продолжают наращивать сотрудничество, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом", - указал Рябков.