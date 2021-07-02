Эксперт: заявление Путина о поддержке Белоруссии очень важно для Минска

МОСКВА. 2 июля. /ТАСС/. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва продолжит поддерживать Минск на фоне внешнего давления, прозвучавшее на форуме регионов двух стран, крайне важно для Белоруссии в текущей ситуации. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

"Заявление Путина о том, что Россия продолжит поддерживать Белоруссию на фоне усиливающегося внешнего давления сейчас очень важно для Белоруссии. Если предположить, что по каким-то причинам Россия эту поддержку оказывать перестанет, то судьба Белоруссии будет решаться комбинированным ударом с трех направлений - запада, севера и юга. Республика сама по себе не выдержит этот удар, - сказал Межевич. - И то, что вместо этого удара мы видим только злобный скрежет зубов из Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги, это происходит только потому, что все знают - рядом с Минском есть Москва - напасть на Белоруссию, значит, напасть на Россию".

Комментируя выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, эксперт отметил, что инициативы белорусского лидера по интеграции нацелены на среднесрочную перспективу. В то же время, по мнению специалиста, в настоящий момент в условиях неопределенности стоит отдать приоритет тактическому планированию. "Сейчас больше нужно сосредоточиться на тактических вопросах - нефть, газ, возможно все-таки подумать о едином медицинском полисе, каких-то формах социальных карт, развитии приграничных районов", - продолжил собеседник агентства.

Аналитик обратил внимание, что в преддверии форума состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, выразив надежду на то, что интенсивность контактов лидеров благотворно скажется на ускорении российско-белорусской интеграции. "Надеюсь, что количество этих переговоров неизбежно перейдет в качество интеграционных договоренностей. Именно интеграционных, а не объединительных, - добавил Межевич. - Нужно полноценное Союзное государство, более эффективное, чем сегодня. Сегодня мы не дорабатываем, особенно на фоне внешних угроз".

По мнению специалиста, форум прошел эффективно. Он напомнил, что на нем было заключено около 50 соглашений на межправительственном и межрегиональном уровнях и между организациями. При этом специалист предположил, что не все подписанные соглашения будут реализованы. "Сумма контрактов будет корректироваться. Вероятно, она будет корректироваться в сторону уменьшения, хорошо, если четыре контракта из пяти будут реализованы. Так работает бизнес во всем мире, это не специфика российского или белорусского бизнеса: меняются условия - меняются контракты", - резюмировал эксперт.

Восьмой Форум регионов Белоруссии и России прошел со вторника по четверг. Мероприятие было во второй раз проведено в онлайн-формате из-за эпидемических ограничений.